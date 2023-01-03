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سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:50 ص
سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 24.68 للشراء و24.73 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 24.72 جنيه للشراء 24.79 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سعر الدولار 24.68 جنبه للشراء، 24.76 جنيه  للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.68 جنيه للشراء.
 
24.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.68 جنيه للشراء.
 
24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

24.72 جنيه للشراء.
 
24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24.68 جنيه للشراء.
 
24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.74 جنيه للشراء.
 
24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.76 جنيه للشراء.
 
24.79 جنيه للبيع.

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