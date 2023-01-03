أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3-1-2023

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-1-2023 أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى سجل 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 77.88 جنيه للشراء، و80.82 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 26.06 جنيه للشراء، 26.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 29.47 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.