روسيا: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضدنا بسبب الضغوط الأمريكية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إن كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد روسيا في مارس 2022، بسبب الضغوطات الأمريكية .



وأوضح رودينكو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن "الولايات المتحدة تسعى لإنهاء العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الجنوبية، ولهذا السبب تعمدت الضغط على سول لتنضم للعقوبات الغربية ضد موسكو".



وأضاف أن "موسكو ترى وتقدر مساعي كوريا الجنوبية في الحفاظ على علاقات عملية متوازنة مع روسيا، وسعيها لإيجاد بدائل لتقليل الأضرار الناجمة عن القيود الغربية على مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، لمنع انهيار العلاقات بشكل كامل".



وأكد رودينكو أنه "على الرغم من الوضع الدولي المعقد، والمتغيرات السريعة في السياسات الدولية، إلا أن روسيا مهتمة بتطوير علاقات مستقرة، مع الكوريتين الشمالية والجنوبية، وتحقيق المصالح المتبادلة".