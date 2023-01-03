رغم انتهاء أعمال 6 يناير.. أدلة جديدة عن تخطيط ترامب للانضمام للمتظاهرين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه على الرغم من انتهاء أعمال لجنة 6 يناير المختارة بمجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، إلا أن مزيد من الأدلة أكدت أن ترامب خطط للانضمام إلى المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول قبل عامين.

ونشرت الصحيفة بعض المقتطفات مما ورد فى الوثائق التى فحصتها اللجنة، ومن بينها أن أحد كبار مسئولى الجيش الأمريكى رأى هجوم 6 يناير مشابها للحظة راييخستاج التى أدت إلى الديكتاتورية النازية، بينما رأى مساعدون للرئيس السابق دونالد ترامب فرصهم فى وظائف مستقبلية تتراجع وتنبأوا بالأ يتم توظيفهم. ورأى ترامب نفسه أن الضغط لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 فرصة مالية، وتحول إلى مرحلة الانتخابات المزورة.

وكان هذا من بين أحدث ما كشفت عنه لجنة 6 يناير، التى أصدرت آلاف الوثائق فى الأيام الأخيرة وأنهت عملها يوم الاثنين. ومنذ مساء الجمعة، نشرت اللجنة مجموعة هائلة من الأدلة من بينها 120 من النصوص التى لم يسبق رؤيتها إلى جانب رسائل بريد إلكترونى ورسائل نصية تم الحصول عليها خلال تحقيقها الذى استمر 18 شهرا. وبلغ إجمالى عدد الوثائق عشرات الآلاف.

ومست الأدلة تقريبا كل الجوانب المتعلقة بسعى ترامب لإلغاء نتيجة انتخابات 2020. وقدمت أدلة جديدة حول الكيفية التى حشد بها كبار حلفائه من أجل خطط قوية لإبقائه فى السلطة، فيما أعرب آخرون عن أسفهم لكيفية تأثير يوم 6 يناير 2021 المظلم بشكل سلبى على آفاق توظيفهم.

وقالت اللجنة إنها سلمت الآن قدرا هائلا من المواد إلى وزارة العدل حيث يجرى المحقق الخاص جيمس سميث تحقيقا موازيا فى أحداث 6 يناير.

وقال رئيس لحنة 6 يناير بمجلس النواب النائب بينى تومسون ونائبته ليز تشينى، فى بيان، إن المحاسبة مهمة الآن لإحباط أى خطة مستقبلية لإلغاء انتخابات.