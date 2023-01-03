رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

وجه القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى رسالة تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء مضمون الرسالة "يشرفني بالأصالة عن نفسى وعن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لقداستكم بأجمل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يديم المحبة والأخوة بين المصريين جميعاً".