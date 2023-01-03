دراسة جديدة: مرض السكر يمكن السيطرة عليه بنظام غذائى منخفض الكربوهيدرات

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة BMJ Nutrition أن مرضى السكري من النوع الثانى الذين يتحولون إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يحسنوا بشكل كبير مستويات السكر في الدم ونوعية الحياة، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل".

ووجدت الدراسة الملهمة أنه يمكنك التغلب على مرض السكري من النوع الثاني - حتى لو كنت قد أصبت به لمدة 15 عامًا، كما وجدت التجارب على المرضى، إن استبدال الخبز والمكرونة بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ساعد على خسارة أكثر من 6 كيلوجرامات من الوزن وبالتالي السيطرة على مرض السكر.

وتمكن شخصان في الدراسة، كانا يعانيان من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 15 عامًا ، من وضع مرض السكر في حالة استقرار بدون الأدوية من خلال تغيير النظام الغذائي.

وقال الدكتور أونوين، أحد مؤلفي البحث بجامعة نيوكاسل البريطانية: "تُظهر هذه الدراسة أن هناك أملًا كبيرًا لكل شخص مصاب بمرض السكري من النوع الثاني ، سواء تم تشخيصه مؤخرًا أو يعاني من مرض السكري على المدى الطويل."

مرض السكري من النوع الثانى آخذ في الارتفاع ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوء التغذية والسمنة.

الطريقة الأكثر فاعلية للتحقق من مستويات السكر في الدم هي عن طريق اختبار الدم لحساب HbA1c (مقياس متوسط السكر في الدم على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر) أي شيء أقل من 42 مليمول / مول يعتبر صحيًا ، بينما 42 إلى 48 مليمول / مول تعتبر "مرحلة ما قبل السكري" (حيث تتجه نحو النوع 2). أعلى من 48 مليمول / مول في نطاق مرض السكري.

كان هدف الدراسة الجديدة هو تحسين مستويات HbA1C قدر الإمكان لأن قراءة HbA1c الخاصة بك كل عام يمكن أن تقصر من العمر بحوالي 100 يوم، وفقًا لـتقديرات مكتب تدقيق مرض السكري الوطني ومكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة.

ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي بمرور الوقت إلى الإضرار بالأوعية الدموية ، مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات تشمل تلف الأعصاب والجروح المزمنة التي تؤدي إلى بتر الأطراف وأمراض القلب والعمى والسكتة الدماغية وسرطان الثدي والقولون والمستقيم.

وقال الباحثون إن فقدان كميات كبيرة من الوزن - على الحساء والمخفوقات التي تحتوي على 800 سعرة حرارية في اليوم - يمكن أن يؤدي إلى تغييرات تجرد الدهون من الكبد والبنكرياس وتعيد السيطرة على نسبة السكر في الدم.

المبدأ الكامن وراء انخفاض الكربوهيدرات هو أن تناول كمية أقل من الكربوهيدرات - أقل من 130 جرامًا في اليوم - يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ، لذلك يحتاج الجسم إلى إنتاج كمية أقل من الأنسولين ، وبحثًا عن الطاقة ، يتم تشجيع الجسم بدلاً من ذلك على حرق الدهون.

لا يعني انخفاض الكربوهيدرات مجرد الاستغناء عن الأطعمة الحلوة الواضحة مثل البسكويت ؛ كما أنه يستبعد الأطعمة النشوية بما في ذلك الخبز والبطاطس والأرز والخضروات الجذرية وذلك لأن كل هذه الأطعمة تتحلل إلى سكر ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

ويمكن أن تساعدك الأطعمة الموصى بها في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثل اللحوم الغنية بالبروتين والبيض ، والكميات الوفيرة من الخضار الخضراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم ، على الشعور بالشبع.