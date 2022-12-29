هل زيت الطهي يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري؟ خبراء يوضحون

كتبت فاطمة خليل

أظهرت الأبحاث أن هناك العديد من الآثار الجانبية لزيت الطهي لكن هل يؤدي تضمين زيت الطهي في نظامك الغذائي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

وقال الخبراء إنه عندما يتعلق الأمر بزيوت الطهي ، فهي ليست كلها متشابهة من المهم فهم نوع الزيت، سواء كان من مصدر حيواني أو مصدر جيد مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، أو زيت عباد الشمس ، أو زيت السمسم.

القلق الرئيسي بشأن زيت الطهي هو عدد الدهون المشبعة والمتحولة التي يحتوي عليها ويرتبط هذا بزيادة مخاطر الالتهاب في الجسم ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض نمط الحياة، بما في ذلك مرض السكري.

وهناك بعض الخصائص الجيدة الموجودة في بعض الزيوت الصحية كزيت الزيتون مثل: أوميجا 3 والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي تعد مفيدة لصحة القلب وبالتالي، لا ينصح باتباع نظام غذائي خالٍ من الزيوت على الإطلاق. بدلاً من ذلك، من المهم اختيار زيت الطهي بحكمة.

هل يمكن أن يؤدي زيت الطهي إلى الإصابة بمرض السكري؟

قال الخبراء إنه إذا كان شخص ما يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مع تناول الزيوت ولكنه لا يحافظ على نمط حياة صحي، ويتخطى النشاط البدني، فقد ينتهي به الأمر بالإصابة بمرض السكري.

يمكن أن ينتج مرض السكري أيضًا عن عوامل أخرى مثل الاستهلاك الكبير للحوم وقلة النشاط البدني.

وفقًا للإحصاءات، فإن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم والدهون المشبعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. لذلك، لا يمكن الافتراض أن زيت الطهي فقط هو الذي يسبب مرض السكري وحده؛ بدلاً من ذلك ، نحن بحاجة إلى الانتباه إلى مصدر الزيت ، وكيف نستهلكه ، وعوامل الخطر الأخرى ذات الصلة أيضًا.

يمكن للناس أيضًا الإصابة بمرض السكري من اختيارهم للطعام في الأيام الأخيرة ، يتزايد مرض السكري بسبب الاستهلاك المرتفع للوجبات السريعة ورقائق البطاطس المقلية. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الأنواع من الأطعمة تزيد من مرض السكري بنسبة 70% لذلك يوصى بمراجعة خطة النظام الغذائي للوقاية من الإصابة بمرض السكري.

الخيارات الغذائية الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

-تناول الدهون المشبعة والمتحولة

نقطة أخرى يجب على الناس وضعها في الاعتبار لتجنب مرض السكري هي تناول الدهون المشبعة والمتحولة وذلك لأن الدهون المتحولة يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول مما يؤدي في النهاية إلى إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثانى، علاوة على ذلك ، تحتوي كل من الدهون المشبعة والمتحولة على كميات كبيرة من الزيت والتي يمكن أن تكون ضارة للغاية ويمكن أن تزيد من مستوى مرض السكري لدى الشخص.

الكربوهيدرات المصنعة

تعتبر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعالجة أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تزيد من مرض السكري لدى أي شخص.

الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والأرز الأبيض تسبب مرض السكري الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خلط الكربوهيدرات المعالجة بالزيت يمكن أن يصبح غير صحي للغاية لأي شخص

تناول اللحوم الحمراء

قد يكون تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة سببًا أساسيًا للإصابة بمرض السكري بشكل عام ، يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من المنتجات الغذائية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2. لذلك ، يجب أن تحاول تجنب المنتجات الغذائية مثل السجق واللحوم المصنعة لأنها تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم والنتريت وهي ضارة للغاية ويمكن أن تصبح السبب الرئيسي لمرض السكري عند خلطها بالزيت.