حملات تموينية على الأسواق بمدن كفر الشيخ ومحاضر متنوعة للمخالفين

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، تفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع الرقابة الادارية، والتموين والصحة، والطب البيطري، للتأكد من توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مع التأكيد بإلتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وتمكنت الحملات من تحرير 3 محاضر متنوعة، مشددا على وضع الأسعار على السلع الغذائية.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المنشآت الغذائية والجزاره ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، وتمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة، 3 محاضر عدم حمل شهادة صحيه، ومحضرين بيئة، ومحضر عرض سلع مجهولة المصدر، وإعدام 24 كجم مواد غذائية متنوعة للتغيير في الخواص الطبيعية، تم تحرير المحاضر المذكورة وجاري عرض الماحضر على النيابة العامة العامة لاتخاذ اللازم.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع ، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق ببلطيم ، وتحرير 9 محاضر مختلفة من بينهم 3 محاضر عدم إعلان أسعار ، و4 محاضر نظافة ، و 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن 7 محاضر متنوعة منها 3 محاضر بيئة، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن الاسعار، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع الرقابة الادارية، والتموين والصحة، والطب البيطري، وتمكنت الحملات من تحرير 15 محضراً متنوعا.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، متابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مع التأكيد بإلتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، وأسفرت التحريات عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش .



متابعة توفير السلع بالبرلس



متابعة توفير السبلع وحملة على الاسواق بقلين



حملة على الاسواق بالبرلس



حملات تموينية بالحامول



حملات على الاسواق ببيلا



حملات على الاسواق ببلطيم



حملة تموينية بدسوق