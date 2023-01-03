حكومة إسرائيل تصادق على تشكيلة "الكابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو

كتب أحمد جمعة

صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي - الأمني).

وفيما يلي تشكيل اللجنة التي يطلق عليها "الكابينت"..

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتولى رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف جالانت، وزير القضاء ياريف ليفين، وزير الخارجية ايلي كوهين، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ووزير الصحة ارييه درعي، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وزيرة المواصلات ميري ريجيف، وزير الطاقة يسرائيل كاتس، وزير الزراعة والتطوير الريفي آفي ديختر.



تشكيلة الكابينت الإسرائيلي برئاسة نتنياهو

وأعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي سيقوم بزيارة إسرائيل منتصف شهر يناير الجاري.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية - لم تسمه - القول إن سوليفان سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بشأن سياسات حكومته.

وأضاف المسئول الأمريكي أن مواعيد اجتماعات مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي خلال زيارته إلى إسرائيل لم تحدد بعد.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت أول أمس تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين.

واعتبرت الوزارة -في بيان لها - أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية.

وكان نتنياهو وفى رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بإنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة تهدف إلى مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة، التي يقودها بنيامين نتنياهو، على تحقيق السلام في المنطقة، بما يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين.