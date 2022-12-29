كتاب أمريكى: بايدن لا يثق فى جهاز الخدمة السرية.. والسبب: عضة كلب

كتبت: نهال أبو السعود

كشف كتاب جديد بعنوان "معركة حياته" أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يثق فى جهاز الخدمة السرية وأخبر أحد أصدقائه أن أحد أفراد الجهاز يكذب بشأن تعرضه للعض فى ساقه من قبل كلب بايدن الملقب باسم "ميجور".

ووفقا للكتاب الذى كتبه كريس ويبل، ونشرت صحيفة نيويورك بوست مقتطفات منه، يعتقد الرئيس الأمريكى أن شخصا ما كان يكذب حول الحادث، وقال بايدن وهو يشير إلى موقع الهجوم فى الطابق الثانى فى البيت الأبيض: "أنظروا، الخدمة السرية ليست هنا أبدًا.. لم يحدث ذلك".

وكتب ويبل، وهو خبير فى إدارة ويست وينج، أن بايدن كان يشك في الخدمة السرية منذ توليه منصبه، معتقدًا على ما يبدو أن العديد من العملاء العاديين دعموا الرئيس السابق دونالد ترامب، ويقال إن موقف الرئيس من حادثة الكلب هو جزء من عدم ثقة أوسع في وكالة الأمن من قبل الشخصية الرئيسية التي من المفترض أن تحميها.

وجاء في الكتاب: "يشتبه الرئيس في أن "المتعاطفين مع حملات "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ، كانوا جزءًا لا يتجزأ من الخدمة السرية لأن الوكالة مليئة برجال الشرطة السابقين الجنوبيين البيض والذين يميلون إلى أن يكونوا محافظين بشدة"، وكتب ويبل أن بايدن لم يخاطر بأي فرصة حذرًا من عملائه في الخدمة السرية ، لم يعد الرئيس يتحدث بحرية في وجودهم".

سرعان ما عادت المشاعر القاسية، وفقًا لرسائل الخدمة السرية الداخلية التي تم إصدارها العام الماضي استجابة لطلبات قانون حرية المعلومات من قبل مجموعة جوديسال ووتش المحافظة للشفافية.

وكشف الكتاب أن أحد عملاء الخدمة السرية أصر على أن يدفع الرئيس شخصيًا لإصلاح معطف ممزق بعد أن هاجمه الكلب ميجور في 6 مارس 2021 ، عندما جاء جو والسيدة الأولى جيل بايدن من جناح التنس بالبيت الأبيض.

وقع الهجوم الذي نفاه بايدن وقوعه بعد يومين - في 8 مارس حوالي الساعة 7 صباحًا، حيث كان الضابط في منطقة سكنية بالطابق الثاني مع السيدة الأولى.