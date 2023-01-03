جريمة اغتصاب وقتل لطفلة تثير ضجة فى إسبانيا.. صحيفة "لا اوروا" تكشف التفاصيل

فاطمة شوقى

أثارت جريمة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ضجة فى إسبانيا، واعتقلت الشرطة المدنية الوطنية الإسبانية ثلاثة أشقاء بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفلة التى عُثر على جثتها مدفون فى منزل أحد الجناة ، وفقا لصحيفة "لا اورا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ستُعقد جلسة الاستماع الأولى للمتهمين اليوم أمام محكمة العمل ذات الاختصاص المحدد للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الفتيات والمراهقين، والموجودة فى نموذج الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين (MAINA) فى إسبانيا.

وأوضحت الشرطة الإسبانية أن المتهمين هم جيرو دانيال ولويس أنجيل وإدوين يوفاني ، الذين تبلغ أعمارهم 28 و30 و33، ومتهمين بارتكاب جرائم سرقة واختطاف وقتل و اغتصاب.

وقامت الشرطة الوطنية باعتقال الاشقاء فى منطقة سيوداد بيرونيا ، بعد وقوع اشتباكات دامية مع 50 شخص آخرين حاولوا تحقيق العدالة بأيديهم بسبب جرائم الاشقاء الثلاثة ، والذين كانوا يسعوا لقتلهم ، واختار جايرو دانيال، الاعتراف عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق العديد من الأشخاص بينهم أطفال ، بينما اختار إخوته الصمت، وفقًا لتقرير الشرطة المدنية الوطنية.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا باختفاء الطفلة من قبل أسرتها ، والتى تم العثور عليها ميتة بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائها.

أخبرت آنا سيليست كريستوبال راموس، والدة الطفلة جينيسيس، السلطات أن ابنتها غادرت المنزل في حوالي الساعة 2:00 مساء، وبعد فترة أدركوا أنها لا يمكن العثور عليها في أي مكان.