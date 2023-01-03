اليوم السابع
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تراجع نسبة الاقتراض.. جارديان: تفاؤل بين كبرى الشركات البريطانية رغم التضخم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:12 م
تراجع نسبة الاقتراض.. جارديان: تفاؤل بين كبرى الشركات البريطانية رغم التضخم ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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أظهرت دراسة استقصائية أن الشركات الرائدة في المملكة المتحدة أصبحت أقل ميلًا إلى الاقتراض الآن من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية لعام 2008، على الرغم من معاناة الاقتصاد البريطاني من عام مضطرب وارتفاع التضخم وتعطل سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الفائدة.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الطلب على الائتمان بين كبار المسئولين الماليين يتراجع، حيث توقع ربع أولئك الذين تم استطلاع آرائهم في مؤشرات الأسهم البريطانية FTSE 100 و FTSE 250يتوقعون زيادة الاقتراض في العام المقبل.

 

وأظهر الاستطلاع ربع السنوي الذي أجرته شركة Deloitte للمحاسبة أن المديرين الماليين الآن أكثر ترددًا في الاقتراض من البنوك أو الحصول على ديون مما كانوا عليه منذ عام 2008. ومع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.5٪، فإن حوالي 70٪ ممن تم استطلاعهم الآن يصنفون الائتمان على أنه مكلف، وقال نصفهم تقريبًا إنه من الصعب الحصول على ائتمان جديد.

 

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من كونه عام مضطرب من ارتفاع التضخم وتعطل سلسلة التوريد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة ، لم تكن كل المشاعر السائدة بين الشركات - بما في ذلك أكثر من 50 شركة مدرجة في المملكة المتحدة - سلبية.

 

وجدت شركة Deloitte أن تصور المخاطر الخارجية للشركات ، وخاصة التضخم ، قد تراجع منذ أن بلغ ذروته في وقت سابق من هذا العام. كما خفت حدة المخاوف من حدوث اضطراب في سلاسل التوريد ونقص العمالة وحتى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل طفيف ، إلى جانب القلق بشأن أسعار الطاقة التي ارتفعت منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

 

وقال واحد فقط من كل 10 مديرين ماليين إنهم يتوقعون حدوث اضطراب كبير في الإمدادات بحلول عام 2024 - وهي النتيجة الأكثر إيجابية خلال 18 شهرًا. وتوقع معظمهم أن ينخفض التضخم بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً عن 5٪ في السنة.


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الاقتراض فى بريطانيا



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