المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "خ.ك" 26 سنة و"م.ر" 27 سنة و"م.ع" 22 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة الدراجة البخارية الخاصة بالمجنى عليه "م.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام اعترضه المتهمين حاملين سلاح أبيض وماسورة حديد وتعدوا عليه بالضرب واستولوا منه على الدراجة البخارية الخاصة به وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" 19سنة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين والهيروين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشأة عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين والهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وزنت 15 جراما و23 كيسا من الشابو وجوهر المبثامقيتامين، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.