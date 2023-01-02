المؤبد لمتهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ر" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع.ا"، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه، فترصد للمجنى عليه فى أحد الأماكن وأطلق عليه النار من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بسرقة الماشية المملوكة للمجتى عليه " ل.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتسلل إلى مسكنه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزته وقام بسرقة الماشية المملوكة له من الحوش الخاص به بطريق الإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.