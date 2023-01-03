الدفع بـ 25 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة لمحاربة الغلاء بالبحيرة

فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأضافت أنه تم إطلاق واحدة من أكبر القوافل الغذائية تحت شعار ضمن المبادرة الرئاسية "معاً ضد الغلاء" بالأسعار الاقتصادية المخفضة بنسبة تتراوح من 20 إلى 25 %.

وفى هذا السياق قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد تلك القوافل الغذائية قبل انطلاقها من أمام ديوان عام المحافظة.

وتضم المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوي على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفير بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الاقتصادية وبنسب تخفيض من 20 إلى 25 ٪ والتى من المقرر ان تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة كما تضم القافلة سيارات تحتوى على السلع التموينية لصرف التموين والمقررات التموينية تيسيرا على المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعا غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية التموينية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.



سيارات السلع