أمطار غزيرة على البحيرة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.. صور

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من جانبها، شددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات، ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار، مؤكدة على استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

واوضحت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء، وتم الدفع باكثر من 1600 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات،

مشيرة إلى مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي .

وتضمنت خطة الاستعدادات ايضا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.