الحجر الزراعى: صادراتنا زادت 800 ألف طن وافتتحنا 80 سوقا جديدا فى 5 سنوات

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6 مليون و400 ألف طن، موضحا انه أول مرة يحدث فى مصر فى الصادرات الزراعية، وكان من أهم الأسباب فتح أسواق جديدة على الصادرات الزراعية.

وأضاف أحمد العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه أخذنا فى تكثيف فتح أسواق جديدة منذ 2018، وخلال خمس سنوات افتتحنا ما يزيد عن 80 سوقا جديدا "والسوق هو منتج لدولة" منها الموالح والبطاطس والرمان فى دول كثيرة كان من الصعب التصدير لها، لأن فتح السوق عملية معقدة، حيث طبقنا منظومة جديدة قائمة على المعايير الدولية للصحة النباتية.

وأشار أحمد العطار إلى أن تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية يخفض أدوات الربط فى الخارج، كما واجهنا أزمة روسيا وأوكرانيا، وأزمة كورونا، ولذا فإننا حققنا إنجاز كبير، موضحا الدولة المصرية زودت صادراتها بنسبة 800 ألف طن.

وأكد أحمد العطار أن مصر تصدر 406 منتج زراعى، وأصبحنا أكبر دولة فى العالم تصدر الموالح منذ عام 2019 إلى الآن رغم الأزمات العالمية.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وصول حجم الصادرات الزراعية لأول مرة فى تاريخ مصر لـ 6 ملايين و 300 ألف طن إنجاز كبير بزيادة حوالى 530 ألف طن عن العام الماضى، مما يعنى أن هناك حصيلة دولارية من هذا التصدير تتخطى 3 مليارات دولار.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد خلال مداخلة تليفزونية، أن القيادة السياسية حريصة على أن نصل بصادراتنا المصرية فى جميع المنتجات لتصل إلى 100 مليار دولار، موضحا أن هذا الإنجاز يعد ثقة فى الإنتاج المصرى والثقة العالية والأمان العالية لسلامة المستهلك.

وأوضح أنه فى مصر هيئة مستقلة الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء تتعاون مع وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والمجلس السلعى، والاتحادات النوعية المسئولة عن التصدير والتى تقوم بالإشراف الكامل على المنتجات، مما جعل هناك اهتمام وجودة.