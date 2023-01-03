الأرصاد: أمطار خفيفة ورعدية مساءً على بعض مناطق من القاهرة الكبرى

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سنشهد اليوم بعض التقلبات الجوية وأهمها سقوط الأمطار، لأننا نتأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما سيؤثر على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، متوقعة أن تمتد الأمطار الخفيفة والرعدية خلال فترات المساء لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية ستتكون على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، وسيكون معها فرص لسقوط الأمطار، وكميات الأمطار ستكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

تابعت، أن الأمطار والسحب ستكون رعدية أي مصاحبة للبرق والرعد، على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والأمطار، ستمتد خفيفة ومتوسطة لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من سيناء ومدن القناة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة علي الإسكندرية والمدن المجاورة لها يصاحبها سقوط الأمطار، ومع الوقت تصل إلي الدلتا والوجه البحري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : ومع دخول المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومناطق من سيناء والمدن المطلة علي خليج السويس، ويمكن أن يسمع للرعد دوي أثناء سقوط المطر علي كافة المناطق السالف ذكرها.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.