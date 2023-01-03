هطول أمطار متوسطة وطقس متقلب على الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو من محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار منذ الصباح، على مناطق متفرقة بالمحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة على أنحاء المحافظة ونشاط لحركة الرياح.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪ ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة مساء على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار و بعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهدا مضاعفا لتطهير المطابق.

يأتى ذلك فى ظل التوقعات بهطول أمطار اليوم ، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية، امطار تبدأ متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا من بعد فترة الظهيرة وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.



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