اعتقال 6 أشخاص بالنمسا بتهمة الشروع في أعمال تخريبية خلال رأس السنة

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أعلن وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اعتقال ستة أشخاص بتهمة الشروع في أعمال تخريبية في ليلة رأس السنة.



وقال الوزير - في بيان - إن أمن الدولة نجح في منع كافة الأعمال التخريبية في احتفالات رأس السنة الجديدة، مشيرا إلى أن 6 أشخاص حاولوا التسلل إلى حفل موسيقي شهير بوسط العاصمة فيينا للقيام باعتداءات وأعمال شعب ولكن تم اعتقالهم جميعا في الموقع.



وتوجه الوزير بالشكر إلى مديرية أمن الدولة والاستخبارات ومكتب الدولة لحماية الدستور وشرطة فيينا بعد التمكن من إجهاض هذا العمل التخريبي.



وذكر الوزير أن المتهمين هم أربعة من النساء ورجلان، وقد تسللوا بالفعل إلى داخل قاعة حفلات موسيقية وهم يرتدون الملابس المناسبة إلا أن الأمن تمكن من تحديد هوياتهم واعتقالهم.



وأوضح الوزير أن الأشخاص الستة تتراوح أعمارهم بين 26 و67 عامًا من أعضاء الحركات اليمينية المتطرفة وسبق سجنهم في قضايا مشابهة وكانوا تحت متابعة ومراقبة أجهزة الأمن.