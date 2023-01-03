إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة وموتوسيكل بطريق نوى قليوب فى شبين القناطر

شهد طريق "نوي قليوب" دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل، والذي أسفر عن إصابة شخصين مستقلي الدراجة النارية، جرى نقلهما لمستشفى قليوب، وأمرت جهات التحقيق بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث، وبيان أسبابه، إذ تبين أن السبب هو السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على المركبات لفحصها ومعاينتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة حركة سير السيارات، لمنع تعطل مصالح المسافرين الطريق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "نوى – قليوب" بمنطقة الشيخ صبحي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين هما "مصطفى ا ر"، و"محمود ر ا"، وتم نقلهما للمستشفى، وتصرح لأحدهما بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، بينما مازال الثاني تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.