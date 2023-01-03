أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين تعدوا على طالب لسرقة هاتفه

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لضبط 3 أشخاص، لتعديهم على طالب ثانوي، بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته وخضوعه لإسعافات أولية و25 غرزة، وذلك أثناء خروجه من درس خصوصي بشبرا الخيمة، رغبة من المتهمين في سرقة هاتفه المحمول، وتم نقله للمستشفى وخضع للعلاج فيما فر المتهمين هاربين وجار تحديدهم وضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكلفت أجهزة التحقيق بالقليوبية، أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الحادث وسبب الواقعة، وإعداد التحريات اللازمة حول الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد المتهمين وتفاصيل الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله.

واستمعت أجهزة التحقيق، لوالد المجني عليه الذي أكد أن 3 أشخاص تعدوا على ابنه لسرقته أثناء خروجه من درس خصوصي لسرقة هاتفه المحمول، فقاومهم فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في وجه ومناطق متفرقة في الجسم، وخضع للعلاج و25 غرزة، مطالبًا بسرعة ضبط المتهمين.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة بوصول الطالب أحمد هاشم بالصف الثالث الثانوي إلى أحد المستشفيات الخاصة، مدعيا لتعرضه لمحاولة 3 أشخاص التعدي عليه وسرقته خلال خروجه من درس خصوصي، حيث تحرر المحضر رقم 210 لسنة 2023 قسم أول شبرا الخيمة.

وجار ملاحقة المتهمين وتحديد شخصيتهم، والتوصل بتفاصيل الواقعة وملابساتها فيما كشف التقرير الطبي للواقعة أن المجني عليه تعرض لجروح تهتمين بالوجه ومناطق أخرى.