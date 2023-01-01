اليوم السابع
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سقوط عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

الأحد، 01 يناير 2023 09:45 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، سبق اتهامهما بعدد من القضايا، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين والأيس"، ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة سندبيس دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "أ ر ع"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"أ س أ"، 32 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما حوالي 2.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين والأيس، وسلاحين ناريين وعدد من الذخائر التي تستخدم على الأسلحة النارية، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاحين الناريين والذخائر للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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