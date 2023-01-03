آلام الظهر المزمنة.. تعرف على طرق للعلاج دون الخضوع لعملية جراحية

كتبت إيناس البنا

ألم الظهر هي واحدة من أكثر الأمراض التنكسية المزعجة التي تحتاج مساعدة طبية لعلاجها، وفقًا لخبراء الصحة، فإن آلام الظهر هي السبب الرئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.يمكن أن ينتج هذا المرض المنهك عن أي إصابة أو نشاط أو حالة طبية أساسية، تؤثر آلام الظهر على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن مع تقدمك في العمر، فإنها تزداد سوءًا إذا لم تُعالج جيدًا في الوقت المناسب.

حسب موقع " Healthline" فإن المناطق التي يحدث فيها ألم الظهر أكثر من غيرها هي:

الأربطة والعضلات

الأقراص الفقرية

الأعصاب

يمكن أن يكون أيضًا بسبب مشكلة في الأعضاء المجاورة مثل الكلى .

العلامات والأعراض

يدوم الألم أكثر من بضعة أسابيع

ألم لا يتحسن بالراحة.

ألم ينتشر أسفل إحدى الساقين أو كلتيهما.

ألم يسبب الضعف والخدر والوخز.

ألم يقترن بفقدان الوزن غير المبرر.

ألم يسبب مشاكل جديدة في الأمعاء أو المثانة.

ألم مصحوب بحمى.

كيف تعالج آلام الظهر بشكل طبيعي؟



في حين أن الأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة قد يحتاجون إلى جراحة أو دواء لعلاج ظهورهم، إلا أن هناك العديد من الطرق الطبيعية لعلاج هذا المرض، القليل منهم هم:

العلاج الساخن والبارد



توجد أكياس ثلج تساعد في تخفيف الانزعاج وتقليل الالتهاب في خطط العلاج قصيرة المدى لآلام الظهر، ينصح الأطباء بعدم وضع الثلج مباشرة على الجلد ولكن لف المكعبات في منشفة رقيقة، وبالمثل ، فإن الضغط الدافئ يساعد أيضًا في تخفيف الألم عندما يزداد الالتهاب.

ممارسة التمارين



هناك بعض التمارين الفعالة التي يمكن أن يستخدمها المعالجون الفيزيائيون لتقليل الألم، تعمل هذه التمارين على تحسين الوضع وتقوية عضلات الظهر والبطن التي تسمى عضلات القلب وهي واحدة من أفضل خيارات العلاج التي يجب أخذها في الاعتبار بشدة،

غالبًا ما يتضمن هذا العلاج:

تحسين الموقف

استخدام تقنيات الرفع المناسبة

تقوية العضلات

شد العضلات لتحسين المرونة

الزيوت الأساسية

تم إجراء دراسات مختلفة تشير إلى أن الزيوت الأساسية والمراهم المصنوعة من مكونات طبيعية تساعد في تقليل الألم، العديد من الزيوت التي تحتوي على الكابسيسين، وهو مكون في الفلفل يجعله ساخنًا ، فعال للغاية، قد تعمل هذه المكونات على إزالة حساسية الأعصاب في المنطقة المصابة وتقليل الألم الذي تشعر به.

التأمل اليقظ

وفقًا للخبراء ، يعد التأمل طريقة رائعة لتحسين التركيز وإفراز هرمونات الشعور بالسعادة أو الإندورفين وتقليل القلق والتوتر، من خلال التأمل اليقظ ، يمكنك التحكم في طريقة إدراك جسمك للألم.

تنظيم جدول نومك

يعتقد الأطباء أن الألم هو أحد الأسباب الرئيسية للأرق وصعوبة النوم أو الاستمرار في النوم، يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي أيضًا إلى تفاقم آلام الظهر. هذه الحلقة المفرغة تجعل من الصعب عليك الحصول على نوم متجدد.

التدليك

يعد الحصول على تدليك لطيف على العضلات المتوترة أو المتشنجة من أفضل الطرق للتخلص من آلام الظهر وتخفيف المنطقة، لا يساعد التدليك في تقليل الألم فحسب، بل يحسن أيضًا وظيفة الظهر، ويقلل من استخدام المسكنات، ويساعدك على الشعور بالتحسن.

العلاج بالإبر

العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر وغيرها من علاجات العمود الفقري غير الجراحية يمكن أن تحدث فرقًا في آلام الظهر المزمنة، ولكن تحدث إلى طبيبك الخاص حول العلاجات البديلة التي يمكن أن تفيدك.