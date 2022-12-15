تعرف على أهم أسباب آلام الظهر وطرق العلاج

فاطمة ياسر

أبرز وأهم الأسباب وطرق العلاج الخاصة بألم الظهر، ومنها: هل تعاني من ألم الظهر الحاد بشكل مستمر؟ إذاَ عليك معرفة الأسباب وطرق العلاج المختلفة. وقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline”

-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن الشعور والإصابة بالإجهاد تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بألم الظهر، ولذا تجنب الإجهاد.

- المشي بطريقة خاطئة أو النوم بطريقة أيضا خاطئة، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بألم الظهر.

- حمل الأشياء ثقيلة الوزن تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بألم الظهر.

-إذا كنت تعرضك للإصابة بالانزلاق الغضروفي، فأنت أكثر عرضة للإصابة بألم الظهر والسبب الضغط علي العصب بالجسم، وهذا الأمر يزيد من مشاكل ألم الظهر.

وأشار التقرير، أنه يتم تشخيص آلام الظهر، عن طريق خضوع المصاب للأشعة السينية للعمود الفقري، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وخضوع المريض لفحص الدم، وبعدها يشخص الطبيب الحالة، والبدء في العلاج.

وللتخلص من ألم الظهر، يمكنك تناول المسكنات لتسكين الألم بروشتة طبيب، بالإضافة إلي وضع كمادات دافئة لتقليل الألم ، والحصول علي الراحة اللازمة للتخلص من مشاكل الظهر، بالإضافة إلي أخذ وقت للراحة.

كما يمكنك القيام في مساعدة التمرين الرياضي الذي يساهم في شد العضلات وتقويتها علي تقليل حدة الشعور بألم الظهر، وأيضا يمكنك تقليل التوتر عن طريق القيام بالتنفس العميق أو تمارين الإسترخاء، فجميعها جيدة للتخلص من القضاء على ألم الظهر.