كيف تتخلص من ألم الظهر المستمر

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر ألم الظهر مزمنًا إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، و يمكن أن يأتي ويذهب، وغالبا ما يجلب راحة مؤقتة يليه الإحباط حيث يمكن أن يكون التعامل مع آلام الظهر المزمنة أمرًا صعبًا بشكل خاص إذا كنت لا تعرف السبب.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فعادة ما يكون ألم الظهر المزمن مرتبطًا بالعمر ، ولكن يمكن أن ينتج أيضًا عن إصابة سابقة تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

-التهاب مفاصل العمود الفقري - ترقق تدريجي للغضروف داخل العمود الفقري

-تضيق القناة الشوكية - تضيق القناة الشوكية الذي قد يؤدي إلى آلام الأعصاب

-مشاكل القرص، مثل الانزلاق الغضروفي أو انتفاخ القرص

-متلازمة ألم اللفافة العضلية - ألم عضلي غير مبرر وحنان

في بعض الحالات ، يصعب تحديد سبب آلام الظهر المزمنة. "إذا استنفد طبيبك جميع خيارات التشخيص ، فقد حان الوقت للحصول على رأي ثانٍ من أخصائي آلام الظهر ،"

فمن المهم عدم اتخاذ قرارات متسرعة أو الخضوع لإجراءات طبية مكثفة حتى يتم اكتشاف مصدر الألم إذا كان مصدر الألم غير معروف أو لا يمكن علاجه ، فقد يكون أفضل خيار لك هو العمل مع طبيبك لتقليل نوبات الألم وجعل الألم قابلاً للتحكم بالعلاجات غير الجراحية.

ما هي العلاجات غير الجراحية لآلام الظهر المزمنة

-علاج بدني

التمرين هو أساس علاج آلام الظهر المزمنة، و إنها واحدة من أولى العلاجات التي يجب أن تجربها تحت إشراف طبيبك وأخصائي العلاج الطبيعي للعمود الفقري ومع ذلك ، فإن نفس مجموعة التمارين لا تصلح للجميع ، يجب أن تكون التمارين مصممة وفقًا لأعراضك وحالتك المحددة، و يعد الحفاظ على روتين التمرين في المنزل أيضًا جزءًا كبيرًا من النجاح.

قد يشمل العلاج الطبيعي لآلام الظهر المزمنة ما يلي:

-إعادة تدريب الموقف الخاص بك

-اختبار حدود تحمل الألم

-تمارين الإطالة والمرونة

-تمارين الأيروبيك

-التعزيز الأساسي

-اليقظة والتأمل

تؤدي آلام الظهر المزمنة إلى إجهاد جسدي وعاطفي، و لإدارة الإحباط والتهيج والاكتئاب والجوانب النفسية الأخرى للتعامل مع الألم المزمن ، قد تتم إحالتك إلى طبيب نفسي لإعادة التأهيل قد يوصي هذا الاختصاصي بالتأمل واليوجا والتاي تشي وغيرها من الاستراتيجيات المعرفية والاسترخاء لمنع عقلك من التركيز على الألم

حمية

بعض الأنظمة الغذائية شديدة الالتهاب ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والسكريات المكررة والأطعمة المصنعة. استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في آلام الظهر المزمنة وكيف يمكنك تغييرها. يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي أيضًا في تقليل آلام الظهر عن طريق تقليل الضغط على عمودك الفقري.

تعديلات نمط الحياة

عندما يكون لديك ألم مزمن ، من المهم أن تتقبل حدودك وتتكيف معه ، استمع إلى جسدك وتعلم كيفية تنظيم نفسك" خذ قسطًا من الراحة عند جز العشب ، أو قم بعدة رحلات عند حمل البقالة لاحظ الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الألم وتجنبها إن أمكن لا يساعد ذلك في تحسين ظهرك فحسب ، بل يمكن أيضًا أن يمنع الحالة الأساسية من التقدم تغيير نمط الحياة المهم الآخر الذي يجب تجربته هو الإقلاع عن التدخين من المعروف علميًا أن النيكوتين يزيد الألم ويؤخر الشفاء.

العلاجات القائمة على الحقن

تتوفر كتل الأعصاب وحقن الستيرويد فوق الجافية وعمليات استئصال الأعصاب وأنواع أخرى من الإجراءات القائمة على الحقن لآلام الظهر المزمنة، و يتم استخدامها عندما يكون مصدر الألم معروفًا ويمكن أن تساعد في بعض الأحيان في استبعاد أسباب معينة إذا لم ينجح العلاج قد تتوقف الحقن أو تخفف الألم لفترة معينة من الزمن ، ولكن لا يُقصد منها أن تكون حلولاً طويلة الأمد ولا ينبغي استخدامها بمعزل عن غيرها.

العلاجات البديلة

يمكن للوخز بالإبر ، والتدليك ، وعلاج الارتجاع البيولوجي ، والعلاج بالليزر ، والتحفيز الكهربائي للأعصاب وغيرها من علاجات العمود الفقري غير الجراحية أن تحدث فرقًا في آلام الظهر المزمنة تحدث إلى أخصائي العمود الفقري الخاص بك حول العلاجات البديلة التي يمكن أن تفيدك.

العلاجات الدوائية

يمكن استخدام المسكنات والعقاقير المضادة للالتهابات ومرخيات العضلات والأدوية الأخرى للمساعدة في السيطرة على آلام الظهر المزمنة ومع ذلك ، فإن معظمها تأتي مع آثار جانبية غير مرغوب فيها وليست مخصصة للاستخدام لفترات طويلة.