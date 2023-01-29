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وزارة الدفاع البريطانية: وصول أطقم الدبابات الأوكرانية لبدء التدريب

الأحد، 29 يناير 2023 04:15 م
وزارة الدفاع البريطانية: وصول أطقم الدبابات الأوكرانية لبدء التدريب الجيش البريطانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، وصول أطقم الدبابات الأوكرانية للعاصمة البريطانية لندن لبدء التدريب على قتالهم المستمر ضد روسيا.

وأوضحت الدفاع البريطانية عبر موقع تواصل الاجتماعي"تويتر"، أن" الممكلة المتحدة ستوفر دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة العالمية ما يدل على قوة الدعم لأوكرانيا على المستوى الدولي".

وأفادت الدفاع البريطانية في اخر تحديث استخباراتي لها اليوم الأحد، بأن وزارة التعليم الروسية قدمت مزيدا من التفاصيل خلال الأسابيع الماضية بشأن بدء تنفيذ الخطة المعلنة مسبقا لتضمين التدريب العسكري الأساسي في مناهج المدارس الثانوية الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن التدريب سيشمل دورة أساسيات سلامة الحياة ليتم التدريب على بنادق هجومية من سلسلة إيه كيه وقنابل يدوية وتدريبات عسكرية واستخدام معدات الحماية الشخصية.

وأضافت الوزارة أن الدروس ستصبح إلزامية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، مضيفة أن المبادرات تسلط الضوء على الجو العسكري المتزايد في روسيا في زمن الحرب فضلا عن كونها استحضارًا للاتحاد السوفيتي حيث كان التدريب المماثل إلزاميا في المدارس حتى عام 1993.

 


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