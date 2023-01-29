وزارة الدفاع البريطانية: وصول أطقم الدبابات الأوكرانية لبدء التدريب

وأوضحت الدفاع البريطانية عبر موقع تواصل الاجتماعي"تويتر"، أن" الممكلة المتحدة ستوفر دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة العالمية ما يدل على قوة الدعم لأوكرانيا على المستوى الدولي".

وأفادت الدفاع البريطانية في اخر تحديث استخباراتي لها اليوم الأحد، بأن وزارة التعليم الروسية قدمت مزيدا من التفاصيل خلال الأسابيع الماضية بشأن بدء تنفيذ الخطة المعلنة مسبقا لتضمين التدريب العسكري الأساسي في مناهج المدارس الثانوية الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن التدريب سيشمل دورة أساسيات سلامة الحياة ليتم التدريب على بنادق هجومية من سلسلة إيه كيه وقنابل يدوية وتدريبات عسكرية واستخدام معدات الحماية الشخصية.

وأضافت الوزارة أن الدروس ستصبح إلزامية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، مضيفة أن المبادرات تسلط الضوء على الجو العسكري المتزايد في روسيا في زمن الحرب فضلا عن كونها استحضارًا للاتحاد السوفيتي حيث كان التدريب المماثل إلزاميا في المدارس حتى عام 1993.