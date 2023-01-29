هل يمكن أن يتسبب اتباع نظام غذائى لخفض الوزن فى تساقط الشعر؟

كتبت إيناس البنا

إن جسمك حساس لنقص المغذيات، والتوتر، والتغيرات الهرمونية، وكل ذلك يمكن أن ينتج عن فقدان الوزن السريع، والأنظمة الغذائية التقييدية، غالبًا ما يحدث تساقط الشعر مع فقدان الوزن بسبب نقص الفيتامينات والتأثيرات الإضافية التي يمكن أن يحدثها فقدان الوزن المفاجئ والسريع على جسمك.

لماذا يحدث تساقط الشعر بعد فقدان الوزن؟

وفقًا للبحث حسب موقع "onlymyhealth"، تم ربط فقدان الوزن المفاجئ والوجبات الغذائية التقييدية بتساقط الشعر الكربي الحاد، وهو أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط شعر فروة الرأس.

تقول الأبحاث أن أنواعًا أخرى من تساقط الشعر مرتبطة بفقدان الوزن ونقص المغذيات المرتبط بالأنظمة الغذائية المقيدة، تساقط الشعر الكربي المزمن، الذي يستمر لأكثر من ستة أشهر، والثعلبة، التي تُعرف غالبًا باسم الصلع الذكري أو الأنثوي، هي بعض الأمثلة.

يتطلب شعرك ما يكفي من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية لينمو بشكل صحيح، عندما لا يحصل جسمك على ما يتطلبه، فقد تتطور آثار ضارة مثل تساقط الشعر.

العلاقة بين الرجيم وتساقط الشعر

الحمية الغذائية المفاجئة، التي تُعرف غالبًا باسم حمية اليويو، هي نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للغاية يسمح لك بفقدان الوزن بسرعة، وربطت العديد من الدراسات تساقط الشعر بفقدان الوزن السريع ، وتقييد السعرات الحرارية، ونقص الفيتامينات، والتوتر النفسي الذي يحدث بعد اتباع نظام غذائي قاسٍ.

على سبيل المثال، اكتشف بحث أجري في عام 2015 على 180 امرأة تعاني من تساقط الشعر المنتشر أن نقص الحديد والضغط النفسي كانا أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعًا. كانت النظم الغذائية القاسية السبب الرئيسي في ثماني حالات.

الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، ضرورية لنمو الشعر. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأحماض الأمينية مطلوبة لتكوين الكيراتين، وهو البروتين الهيكلي الرئيسي للشعر.

يمكن أن يتسبب سوء التغذية بالبروتين أو نقص البروتين في نظامك الغذائي في تساقط الشعر، نتيجة لذلك، إذا اتبعت خطة إنقاص الوزن منخفضة السعرات الحرارية التي تفتقر إلى البروتين ، فقد يكون لديك تساقط الشعر.

الأنظمة الغذائية التقييدية التي تقضي على المجموعات الغذائية بأكملها، مثل الحميات القاسية، يمكن أن تسبب تساقط الشعر بسبب نقص المغذيات أو الإجهاد. تم ربط تساقط الشعر بنقص الحديد والزنك والبروتين والسيلينيوم ونقص الأحماض الدهنية الأساسية، كما تم ربطه بالنظم الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، تم ربط الإجهاد الشديد، الذي يرتبط أحيانًا بتقييد الأكل، بتساقط الشعر أيضًا.

هل تساقط الشعر ضار؟

تساقط الشعر ليس خطيراً في حد ذاته ، لكن الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر بعد فقدان الوزن يمكن أن تسبب مشاكل. يمكن أن يكون لنقص المغذيات، على سبيل المثال، والقيود الشديدة في السعرات الحرارية تداعيات صحية خطيرة مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفقدان العضلات، وأكثر من ذلك.

يمكن أن يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بالإضافة إلى احتمال التسبب في تساقط الشعر، إلى انخفاض الوظيفة الإدراكية والعقم ومشاكل القلب والاكتئاب وتغيير وظيفة الجهاز المناعي.

يمكن أن يكون لتقييد السعرات الحرارية والبروتينات آثار جانبية خطيرة ، مثل انخفاض وظيفة العضلات ، وصعوبات في القلب، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وضعف وظائف المناعة ، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.