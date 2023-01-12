نصائح لعلاج تساقط الشعر في الشتاء.. لا تغسليه بالماء الساخن

كتبت فاطمة خليل

تساقط الشعر من المشاكل الشائعة في فصل الشتاء بسبب برودة الجو، لذلك يصبح من المهم بالنسبة لنا تخصيص نظام العناية بالشعر لمعالجة مشاكل تساقط الشعر في الشتاء، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

نصائح لعلاج تساقط الشعر في الشتاء



خلال فصل الشتاء، نميل إلى تناول الكثير من الأطعمة المقلية والحلويات، مما قد يؤثر بشدة على صحة الشعر.

كما يؤدي التصفيف بالحرارة والتلوث أيضًا إلى تساقط الشعر ومع ذلك ، فإن اتباع بعض النصائح السهلة وتعديل روتين العناية بالشعر يمكن أن يقلل من تساقط الشعر إلى حد كبير.

فيما يلي 7 طرق لمعالجة تساقط الشعر في الشتاء:



1. الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن



يمكن أن تضر الحرارة بشعرك وتسبب تساقطه في الشتاء ، نميل للاستحمام بالمياه الساخنة ولكنها ليست خيارًا صحيًا لشعرك.

حاولي تجنب الاستحمام بالماء الساخن قدر الإمكان واستخدمي الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن لتنظيف شعرك لحماية الشعر من التلف.

2. التدليك بالزيت للشعر أمر لا بد منه



التدليك بالزيت مفيد لشعرك لأنه يعزز نمو الشعر يساعد التدليك الأسبوعي لفروة رأسك على تنشيط الدورة الدموية وتنشيط بصيلات الشعر، مما يجعل الشعر أقوى وأكثر صحة.

تعتبر زيوت الشعر مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون ممتازة لمنع تساقط الشعر وإضافة تغذية لشعرك.

3. جففى شعرك قبل التمشيط



الشعر المبلل ضعيف للغاية، وإذا قمت بتمشيط شعرك المبلل، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر بالكثير من تساقط الشعر. نظرًا لأن جذع الشعرة يكون ضعيفًا وهشًا خلال فصل الشتاء، يميل شعرك إلى التساقط أكثر لذلك ، تأكدي دائمًا من تجفيف شعرك في الهواء قبل استخدام المشط.

4. اختاري منتجات الشعر المغذية



عادة ما يكون فصل الشتاء جافًا جدًا ويجعل الشعر وفروة الرأس أكثر جفافًا تؤدي فروة الرأس الجافة إلى ظهور قشرة الرأس والحكة ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

استخدمي الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر المغذية للحفاظ على ترطيب الشعر ابحثي عن مكونات مغذية جدًا للشعر مثل الأفوكادو وحمض الهيالورونيك والموز.

5. استخدمى واقي الشعر



أنت بحاجة إلى حماية شعرك من أشعة الشمس والتلوث قد يؤدي الإفراط في التلوث والتعرض لأشعة الشمس إلى إتلاف الشعر وتساقطه استخدم أوشحة لتغطية شعرك.

6. لا تغسلي شعرك كثيرا



نظرًا لأن فصل الشتاء جاف جدًا ، يمكن للاستحمام المنتظم أن يزيل الرطوبة الطبيعية لشعرك ، لذا تجنبي الاستحمام المتكرر. من الأفضل غسل شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع. في الأيام الأخرى ، استخدمى شامبو جاف للحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس.

7. ادخلي الفواكه والخضراوات المرطبة في نظامك الغذائي



الشتاء هو أفضل وقت للاستمتاع بالفواكه والخضراوات الطازجة. البروكلي والسبانخ والجزر هي بعض الخضار ، والبرتقال والتفاح والكيوي والعنب هي بعض الفواكه التي ترطب وتغذي شعرك.