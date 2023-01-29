نضال ياسين للقاهرة الإخبارية: الحياة أصبحت أكثر تعقيدا بعد الثورة السودانية

كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة نضال ياسين، مؤسس مبادرة "معا ننفذ وطن" بالسودان، ونائب رئيس تحالف القوي الثورية في السودان، إن اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018، شهد تلاحم الشعب السوداني كله تحت راية واحدة والسودان أولا، متابعة: "الحياة الاقتصادية كانت معقدة ومعاش الناس والتعليم والصحة.. وثورة ديسمبر كانت تهدف إلى تحسين الأوضاع والتغيير للأفضل.. وما حدث أن الحياة أصبحت أكثر تعقيدا بعد الثورة السودانية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع تعقد في السودان والوضع بعد سقوط نظام الإنقاذ واعتقال عمر البشير.. الثورة السودانية اختطفت لدي قلة من الناس"، موضحة أن مبادرة إنقاذ الوطن من الوضع الحالي.