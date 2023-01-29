نائب رئيس جامعة القناة يستقبل رئيس لجنة سيدات الأعمال ومدير وحدة تكافؤ الفرص

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن لجنة سيدات الأعمال منذ إنشائها، قامت بالعديد من الأنشطة التى تهدف للارتقاء بمستوى المرأة وتعزيز دورها المجتمعى والعمل على دعمها فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وفى ذاك السياق، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية وكريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالاسماعيلية ، وذلك في اجتماع تمهيدي وتنسيقي لمناقشة مقترح تنظيم أول منتدى اقتصادي للشباب والطلاب على مستوى إقليم القناة تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية و الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبلورة آليات التنفيذ.

وأثنى نائب رئيس الجامعة والدكتورة دينا ياقوت على المقترح وأهدافه والمخرجات المأمولة منه ورحبا بالتعاون مع اللجنه العامة لسيدات الاعمال ووحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة باقتراح تشكيل لجنة تنسيقية للإعداد و لتنظيم المنتدى والتنسيق مع محافظتي وجامعتي بورسعيد والسويس والجهات المعنية.

حضر اللقاء الدكتورة آمال النحلة الاستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، والمشرف العام علي وحدات الدعم الاكاديمي للطلاب، والدكتور أحمد جمال خطاب ، وفاطمة طلعت من وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة و امانى فرحان.