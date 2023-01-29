رئيس جامعة قناة السويس يتفقد وحدة الاختبارات الإلكترونية بـ"طب الأسنان"

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسير بخطى سريعة نحو خطة التحول الرقمي مشيراً إلى أن العام الدراسي القادم سيشهد نقله نوعية كبيرة في عقد الاختبارات الإلكترونية بالجامعة حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مبنى الإختبارات الإلكترونية الذى يضم أربع طوابق بالإضافة إلى دور أرضى يتكون من أربع طوابق بسعة 3900 جهاز على مساحة ألفين و200 متر مربع يتصل بالجامعة الذكية ووزارة التعليم العالي.

هذا وتابع مندور أن الجامعة لديها معامل كلية الطب البشرى والطب البيطرى و الصيدلة بسعه تفوق ال 1000 جهاز .

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لوحدة الإختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان يرافقه الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، حيث كان في إستقباله الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و هويدا الزهرى أمين الكلية .

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور أن إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لكلية طب وجراحة الفم والأسنان ستتم داخل وحدة الإختبارات الإلكترونية بالكلية بعد إجراء تعديلات بإضافة ستائر FRD لمنع الغش وزيادة مسافات التباعد بين الطلاب وذلك لتيسير مرور الطلاب والملاحظات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الدكتورة مروة شرعان أن الكلية خاضت تجربة الإختبارات الألكترونية العام الدراسي الماضى 2021 - 2022 حيث تم إجراء الإختبارات إلكترونياً ب 15 مقرر دارسي بواقع 3 مقررات لكل فرقه لافته إلى أن إختبارات الفصل الدراسي الأول تم إجرائها داخل مقر الأختبارات الألكترونية بكلية الطب البشرى ، مُقدمه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية للإنتهاء من إعداد الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات لخدمة 800 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية بالإضافة إلى طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.