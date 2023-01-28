ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15653 طن تشمل : 133 طن اسمنت و 1167 طن رمل و 14353 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23824 طن تشمل : 16873 طن قمح و 1883 طن حديد و 288 طن كسب صويا و1092 طن فول صويا و 2864 طن خردة و 824 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 288 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 319 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2881 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48640 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109091 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2328 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2614 شاحنة .

وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ ، أنه تم الانتهاء من عملية إنشاء حاجز غاطس وأعمال حماية بإجمالى أطوال 800 متر لحماية المنطقة غرب لسان رأس البر بمحافظة دمياط، والتى تهدف لتدعيم قدمات لسان رأس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان وحماية منطقة الخليج من الغرق والهجمات البحرية.

وأضاف رشاد فى تقرير لوزير الرى أنه يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر من خلال تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج رأس البر 1 & 2 ، بطول 200 متر لكل حاجز ، والعملية عبارة عن تدعيم الحواجز بكتل خرسانية والقدمات بالاحجار والكتل الخرسانية.

كما يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس ، والعملية عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 3.30 كم وحفر وفرش حصير جيوتكستيل على منسوب (-6) وعمل طبقات من الأحجار المتدرجة وطبقة من الكتل الخرسانية علي الميل.