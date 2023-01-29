من المكرونة إلى الأرز الأبيض.. 5 أطعمة لا يجب أن تتركها لخسارة الوزن

كتبت إيناس البنا

فقدان الوزن ليس بالتعقيد الذى يخبرك بأنه يجب أن تتخلى عن الأطعمة التي تحبها من المكرونة إلى الأرز الأبيض؛ ولكن كل ما عليك فعله هو الحفاظ على نقص السعرات الحرارية.

يمكن لأي شخص أن يحقق فقدان الوزن عن طريق تناول كميات أقل من الطعام أو حرقه من خلال التمرين، ومع ذلك، يخلط الكثير من الناس بين تناول كميات أقل من الطعام وعدم تناولها على الإطلاق.

إليك 5 أطعمة لا يجب عليك تجنبها إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"

1 المكرونة

المكرونة هي شكل بسيط من أشكال الكربوهيدرات، وينصح في كثير من الأحيان بالحد من استهلاك هذا النوع من الطعام عند محاولة إنقاص الوزن. ومع ذلك، فإن المكرونة، وخاصة مكرونة السميد، هي حبوب مميزة ومكررة لأن تركيبها البروتيني يتم هضمها بشكل أبطأ، مما يوفر طاقة ثابتة للجسم بدلاً من ارتفاع السكر في الدم.

الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته هو تجنب أطباق المكرونة كبيرة الحجم المغطاة بالنقانق أو الجبن أو أي طبقة دهنية أخرى، لجعله صديقًا لفقدان الوزن

2 الحليب

أدى ظهور النظام النباتي إلى إخراج الحليب من دائرة الضوء، علاوة على ذلك، هناك اعتقاد سائد بين عشاق اللياقة البدنية أن الحليب غير صحي ويسبب الانتفاخ.

في الواقع، يحتوي الحليب على 10 أضعاف كمية الفيتامينات كأقراص متعددة الفيتامينات، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فعليك تجنبه، بخلاف ذلك، يجب تضمين الحليب في روتين ما قبل النوم لأنه يحتوي على الكازين ، وهو نوع من البروتين يساعد في التعافي ونمو العضلات.

3 برجر الدجاج

عندما نسمع كلمة برجر، نفكر على الفور في أن البرجر المقلي سيجعلك سمينًا بلا شك، لكن البرجر المشوي بالدجاج المسلوق أو المشوي يمكن أن يجعل وجبة رائعة. مهما كان هدفك، فقدان الوزن أو اكتسابه ، يمكن لأي شخص الاستمتاع ببرجر الدجاج بدون الشعور بالذنب لأنه مزيج مثالي من الكربوهيدرات الصحية والبروتين، الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أنه إذا كنت تريد إنقاص الوزن ، فتجنب الطبقة العلوية ؛ إذا كنت ترغب في زيادة الوزن ، أضف كل ما تريد إلى برجر الخاص بك.

4 الموز

تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 150 سعرة حرارية، من ناحية أخرى، تحدث زيادة الوزن فقط عندما يتم تجاوز كمية السعرات الحرارية اليومية ، وحتى إذا تناولت ثلاث ثمرات موز في اليوم ، فلن تصل بالكاد إلى علامة 500، علاوة على ذلك ، يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات الصحية، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

5 الأرز الأبيض

يعتبر الأرز الأبيض من أكثر الأطعمة إثارة للجدل بين أخصائيي التغذية والمتحمسين للنظام الغذائي، من الشائع أن الأرز الأبيض غني بالكربوهيدرات البسيطة ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

من ناحية أخرى، يتم هضم الأرز الأبيض بسرعة في الجسم ولا يبقى في نظامك لعدة أيام، علاوة على ذلك، يحتوي الأرز الأبيض على نفس السعرات الحرارية والعناصر الغذائية والمعادن الموجودة في الأرز البني. لذلك، إذا كنت تتجنب الأرز الأبيض، فتناوله، لكن تأكد من إقرانه ببعض الخضار.