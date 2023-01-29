مصرع عاملين تعرضا للاختناق داخل بيارة صرف صحى فى بنى سويف

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف يفيد بمصرع عاملين تعرضا للاختناق داخل بيارة صرف صحي خلال عملهما بقرية بهبشين دائرة مركز ناصر، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

وأستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي جابر.س.ج، و إسلام.م.إ جثتين هامدتين جرى ايداعهما داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن.