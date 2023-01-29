محافظ شمال سيناء : عودة العمل في المحكمة يأتي فى إطار عودة الحياة لطبيعتها

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن عودة العمل في محكمة شمال سيناء الابتدائية ، يأتي في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم المحافظ فى بيان صحفى أعلنته محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، الشكر للسيد رئيس الجمهورية علي توجيهاته بعودة الحياة إلي طبيعتها في محافظة شمال سيناء، وانتظام العمل في جميع مؤسسات الدولة علي مستوي المحافظة.

كما قدم المحافظ الشكر لوزير العدل علي قرار عودة العمل في محكمة شمال سيناء، مهنئا ابناء محافظة شمال سيناء وخاصة المحامين بعودة المحكمة مرة اخري إلي مدينة العريش.

وقدم المحافظ التحية إلي أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والمدنيين والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن الغالي علي نفوسنا جميعا.

وأعلن المحافظ أن استمرار جميع أجهزة الدولة في تقديم التيسيرات الممكنة أمام المواطنين طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.