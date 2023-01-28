اليوم السابع
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عودة العمل بمحكمة شمال سيناء ونياباتها بداية من اليوم

السبت، 28 يناير 2023 02:00 ص
عودة العمل بمحكمة شمال سيناء ونياباتها بداية من اليوم محكمة شمال سيناء
كتب إبراهيم قاسم

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تعقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، اعتبارا من اليوم السبت، جلساتها لأول مرة، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، سواء الجزئية أو الكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثان العريش الجزئيتين.
 
 
جاء ذلك بعد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 3989 لسنة 2015 الخاص بتوقف العمل فى محكمة شمال سيناء، وإعادة انعقاد الجلسات بها بدلا من محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء، على تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، قبل أيام من عودة انتظام العمل بها.
 
وخلال تجوله بأروقة محكمة شمال سيناء الابتدائية، استمع رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح من المستشار عمر مروان وزير العدل، حول قرار عودة انتظام العمل فى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، الذى يأتى تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفى ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الدولة فى المحافظة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا على المواطنين.

محكمة شمال سيناء

عودة العمل فى شمال سيناء

العريش



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