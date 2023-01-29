محافظ دمياط تفتتح معرض "أهلا رمضان" الخامس لتوفير السلع الأساسية

دمياط - هيثم مراد

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مساء اليوم الأحد معرض السلع الأساسية "أهلا رمضان" بمدينة الزرقا، وذلك ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بجميع مدن المحافظة للاستعداد لشهر رمضان الكريم، وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق.

وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظ دمياط المعرض الذى جاء على مساحة 300 متر، وذلك بمبادرة من تجار المدينة، وتضمن جميع السلع الغذائية والفواكة والخضروات و الأسماك واللحوم والمجمدات والمخبوزات، فضلاً عن وجود قسمين للملابس والأدوات المنزلية.

وتابعت محافظ دمياط أيضا توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتحقيق الهدف من المعارض بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة أمام المواطنين بنطاق المحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم افتتاح مجموعة من معارض "أهلا رمضان" بمدن دمياط وكفر سعد و الروضة و الزرقا و يجرى انشاء معارض أخرى بباقى المدن لتوفير السلع وتخفيف العبء عن المواطنين بكافة المناطق، مشيدة بجهود تجار المدينة فى المشاركة بتلك المبادرة لتحقيق التعاون مع أجهزة المحافظة فى تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة تلك المعارض تأتي بالتوازى مع الجهود المبذولة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها.

وأضافت أيضا أن هناك تعليمات مشددة بشأن تكثيف حملات التموين بأسواق المحافظة لمتابعة الاعلان عن اسعار السلع، إضافة إلي توفيرها أمام المواطنين، مشددة بضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دوري لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة المعروضات ومدي سلامتها للاستخدام الآدمي.