مجلس الوزراء وجامعة الأزهر ينظمان قافلة طبية بالمجان فى دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن تنظيم قافلة طبية بالمجان يوم الجمعة 10 فبراير، بمدينة الزرقا، وذلك بالتعاون بين مجلس الوزراء وجامعة الأزهر.

وأكدت محافظة دمياط، أن تلك القافلة تأتي ضمن برنامج المحافظة لتحسين الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، موضحة أن قوافل مبادرة "حياة كريمة" تجوب قري المحافظة لتغطية المناطق النائية والقرى الاكثر احتياجا، منوهة إلي أن دمياط تشهد طفرة كبيرة في القطاع الطبي وخدماته.

ويقدم "اليوم السابع"، أبرز التخصصات والخدمات التي تقدمها قافلة مجلس الوزراء الطبية المجانية بدمياط وهى" أمراض الجلدية، أمراض القلب، الباطنة، العيون، الأمراض النفسية والعصبية، المسالك البولية، الجراحة العامة، الصدر، الأسنان، الأنف والاذن والحنجرة.

كما تقدم القافلة خدمات كالتالى:

- توفير النظارات الطبية للمواطنين بالمجان

- توفير سماعات الأذن لمن تم فحصهم ببرنامج القافلة مجانا

- توفير التحاليل اللازمة مجانا ضمن برنامج القافلة

- استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي وقرارات رئيس مجلس الوزراء بالعلاج

- تنفيذ العمليات الجراحية لمن يحتاجون لها عقب فحصهم ضمن برنامج القافلة.

وتشهد محافظة دمياط، حزمة من المشروعات التنموية في القطاع الصحي، أبرزها قوافل مبادرة حياة كريمة، والتي تمكنت من تغطية قرى المحافظة وفق برنامج المبادرة وجداول القوافل الشهرية التي يتم تنفيذها بشكل دورى داخل دمياط.

كما تشهد محافظة دمياط، أيضا مشروعات إنشائية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تمكنت من تطوير عددا من الوحدات الصحية داخل قرى دمياط، وكذلك تطوير بعض المنشآت الصحية على مستوى المحافظة.