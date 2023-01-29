محافظ بنى سويف يتفقد منافذ وزارة الزراعة المتنقلة قبل تحركها لبيع السلع

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، المنافذ المتنقلة لبيع السلع والمنتجات الغذائية أمام مبنى ديوان عام المحافظة قبل تحركها لخريطة الأماكن التى سوف تجوبها، حيث تشرف على هذه المنافذ وزارة الزراعة، ضمن الجهود التى يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة، بهدف التصدى لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

حيث كان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، فى استقبال أسطول المنافذ، التى تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة قبل توجيهها إلى أماكن تمركزها فى المواقع المخصصة لها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تم اختيارها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من الزراعة والطب البيطرى والتموين، والتى روعى فيها أن تكون فى أماكن حيوية وقريبة من المواطنين لتوفير احتياجاتهم من تلك السلع بأسعار مدعمة وبالجودة المطلوبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الحالية.

حيث يتكون أسطول المنافذ من 23 سيارة "منفذ متنقل"، تضم لحوم بلدية "جزارى ومصنف" ودواجن وأسماك طازجة وبيض مائدة بطاطس، أرز، سكر والزيوت بأنواعها، والمربات وكافة المنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطن، والتى ستباع بأسعار مخفضة تقل بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 %، وبنسب تتراوح ما بين 40 إلى 45% لبعض المنتجات، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الاخرى.

وبحسب خريطة التمركز التى اعتمدها المحافظ، فقد تقرر تواجد تلك المنافذ بمركز ومدينة بنى سويف فى مناطق (الغمراوى، البشرى، قرية بياض العرب، قرية ابشنا، قرية شريف باشا)، وفى سمسطا (شارع بورسعيد أمام إدارة التعليم، شارع الجلاء أمام قسم الشرطة، مسجد الفالوجا والمول التجارى)، وفى الواسطى قرى (قمن العروس، ميدوم، أبو صير الملق)، وفى ببا( مدينة ببا، سدس، طنسا بنى مالو)، وفى اهناسيا(مدينة اهناسيا، قاى، قرية ميانة)، وفى الفشن (مدينة الفشن، تلت، الحيبة)، وفى ناصر (اشمنت "عز الرجال"، دنديل"بجوار الموقف"، بهبشين"بجوار المصرف)

رافق المحافظ خلال استقباله لأسطول المنافذ كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، ومن وزارة الزراعة: المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، المهندس محمد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعى، بجانب المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطرى، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، ورؤساء المحلية للمراكز والمدن.