محافظ بني سويف: التحقيق فى مخالفات إدارية بقطاعات التضامن والطب البيطري

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتى شملت: الإدارتين البيطرية والاجتماعية بمركز ومدينة ناصر، والوحدة المحلية بأطواب القروى بمركز الواسطى، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة فى قطاعات الطب البيطرى والتضامن والخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية والإشغالات والنظافة وذلك تحت إشراف:أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة ومشاركة أعضاء اللجان ( نصر أبو سيف، أحمد عويس، نصر على، سعيد فاروق، هانى جرجس)

تضمن التقرير، الإشارة إلى متابعة منظومة العمل بوحدة التضامن، فى ملف برنامج تكافل وكرامة، بجانب متابعة منظومة العمل بقسم الأسرة والطفولة، والإطلاع على موقف الحضانات والتى بلغ إجماليها أكثر من 80 حضانة( 35 خاصة، 34 تابعة لجمعيات أهلية، فيما تم إلغاء وإيقاف بعض الحضانات، والمضى قدما فى توفيق واستيفاء الشروط لبعض الحضانات، إضافة إلى متابعة وحدة الأسر المنتجة، والإطلاع عدد المشروعات المنفذة بوحدات ناصر إلى 144 مشروعاً بقيمة زادت عن 1.5 مليون جنيهاً، وذلك فى الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022، بجانب متابعة منظومة العمل بالإدارة البيطرية، والتى أسفرت عن رصد بعض حالات الغياب وترك العمل بالإدارة، وكذا رصد حالات وترك عمل بإدارة التضامن

وخلال مرور اللجنة على إدارات ومكاتب وأقسام المجلس القروى لإطواب بالواسطى، شملت:الحملة الميكانيكية والكهرباء، التنظيم والإشغالات، والبيئة والرخص، ومتابعة الحالة العامة للإشغالات والنظافة، تبين وجود إشغالات أمام الوحدةا لزراعية، وبعض الإشغالات فى مناطق وأماكن بدائرة الوحدة المحلية وأكشاك بجوار مدرسة اللغات بالقرية وتجمع قمامة بجوار فرع البنك الزراعى المصرى ومزلقان السكة الحديد، بجانب رصد بعض حالات الغياب وترك العمل والتأخر فى إرسال محاضر البيئة إلى شرطة المسطحات والبيئة

من ناحيته وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بالتحقيق مع حالات الغياب بإدارة ناصر الاجتماعية، والتنبيه على مسئول سجلات الحضور والانصراف بتففيل السجل فى المواعيد الرسمية وتسجيل خط السير بسجل خطوط السير، وتكثيف المرور على الجمعيات الأهلية بدائرة المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أية مخالفات، وتكثيف المرور على الحضانات للتاكد من حصول أصحايها على التراخيص اللازمة والإفادة بأسباب توقف بعض الفيز الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بجانب تكليف مدير الطب البيطرى لاتخاذ اللازم نحو التحقيق مع حالات ترك العمل بإدارة ناصر البيطرية، والتنبيه على مسؤولى الحضور والانصراف بتسجيل القائمين بخطوط السير بالسجل، وتكليف التفتيش المالى والإدارى بمراجعة أعمال الادارة وإعداد تقريرشهرى عن ماتم من أعمال، بجانب تكليف رئيس مركز ومدينة ناصر باتخاذ منا يلزم من إجراءات لمتابعة سيير العمل بإدارات ووحدات المديريات الخدمية

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواسطى باتخا اللازم استيفاء حالات الغياب والتحقيق مع المخالف، مع التركيز على سير العمل بملف التصالح وسرعة استخراج نموذج عشرة للحالات التى قامت بسداد كامل قيمة التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاشغالات التى تتضمنها التقرير، وإحالة مسئولى قسم الاشغالات والبيئة بالوحدة للتحقيق لعدم تسجيل بعض المحاضر بالسجلات بالوحدة، ومتابعة محاضر البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المحاضر التى لم يتم التصالح فيها، وسرعة تلافى كافة الملاحظات والسلبيات الواردة بالتقرير والإفادة.