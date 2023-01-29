غلق 13 معبرا مخالفا على السكة الحديد بأبو المطامير في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على أرواح المواطنين.

مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء محمد عمار بغلق 13 معبرا غير شرعي ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

يذكر ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة قد شن حملة مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق 12 معبرا غير شرعي ومخالف على السكة الحديد بقرية الناصر التابعة لمركز ابو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.