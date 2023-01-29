ضبط 2 طن سكر منتهى الصلاحية وغير مطابق للمواصفات بحملات صحية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نفذ قطاع الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، حملات مكبرة بمدينة كوم أمبو على مدار شهر يناير الحالى، شملت الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت فى سعر السلع المعروضة بين محل وآخر.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1900 كيلو جرام سكر منتهى الصلاحية ، و500 كيلو سكر غير مطابق للمواصفات وجارى العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الدكتور أبو المجد، فى بيان صحفى، إلى الإستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.