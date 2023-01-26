إدارة بنوك الدم بأسوان تنظم حملة خارجية للتبرع فى كوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

نظمت إدارة بنوك الدم التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة خارجية للتبرع بالدم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بقرية العتمور بحري بمركز كوم أمبو، تحت إشراف الدكتور علي سيد، مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية.

وأسفرت حملات التبرع عن تجميع 34 كيس دم، فيما بلغت مجهودات حملات التبرع الخارجية خلال عام 2022، أسفرت عن 5 ألاف و78 كيس دم.

وتأتي تلك المجهودات تحت رعاية الدكتور "إيهاب حنفى" وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتشجيعا للمتبرعين على الاستمرار فى التبرع بالدم، وحفاظاً على توفير إمدادات كافية منه طوال العام، من أجل رفع المشقة عن المواطنين فى الحصول على الدم للحالات المحتاجة.

من ناحية أخري وفى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في مارس القادم بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ،واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة حيث تناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم فى تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019، وقد أكد محافظ أسوان بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة.

لافتاً إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم في توفير المناخ اللازم للأشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتي ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بجودة عالية، وفى نفس السياق أثنى الدكتور أحمد السبكى على جهود العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، والذين ساهموا فى تحقيق معدلات إنجاز كبيرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيداً بالدعم اللامحدود من محافظ أسوان، ومتابعته المستمرة للأعمال الجارية داخل الصروح الطبية المختلفة، وهو الذى ساهم بدوره فى إدراج المحافظة ضمن المرحلة الأولى، موضحاً بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستقدم خدمتها بداخل المستشفيات المتعددة التخصصات أو ذات التخصص الواحد وخاصة مستشفيات حورس بإدفو، والمسلة للحميات، والرمد للعيون بمدينة أسوان، بجانب مستشفيات كوم أمبو المركزى، ودراو المركزى ،ونصر النوبة المركزى ،والسباعية المركزى، والتأمين الصحى، وأسوان التخصصى، وأيضاً معهد الأورام، وأبو سمبل الدولى، بالإضافة إلى المراكز الطبية والوحدات الصحية حيث سيتم التشغيل الفعلى لـ 86 وحدة صحية موزعين على جميع مدن ومراكز المحافظة بالفحص الطبى الشامل فى 12 تخصص للمواطنين المربوطين عليها مع صرف الأدوية مجاناً.