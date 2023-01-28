تقديم الرعاية الطبية لـ 1142 حالة خلال قافلة جامعة طنطا بكفر الزيات في الغربية

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1142 حالة من خلال 13 عيادة حيث تم فحص 107حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 91 في عيادة طب الأطفال، و 153 بجراحة العظام، و 137 بعيادة الأمراض الجلدية، و 68 بأمراض الباطنة، و 58 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 146 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 32 بعيادة الجراحة العامة، و 71 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 28 بالنفسية والعصبية، 176 بعيادة طب وجراحة العيون ، و35 بعيادة القلب والأوعية الدموية و40 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 72 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 10أطفال، 7 عظام، 4 جلدية،5 باطنة ، 5 المسالك البولية ، 6 انف واذن وحنجرة ، 5 جراحة عامة،4 الصدر، 4 نفسية وعصبية ، 3 قلب وأوعية دموية، 15 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية، والأمراض المزمنة والقضايا المجتمعية الخاصة بالمرأة والطفل.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.