صحة القلب.. نصائح ما يجب فعله عندما تصل إلى الثلاثينيات من العمر

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون ما بعد الثلاثينيات وقتًا صعبًا من الناحية الصحية إذا قضينا العشرينيات بأكملها في التهور، وتناول الطعام غير المرغوب فيه، وعدم ممارسة الرياضة، والشرب والتدخين، الثلاثينيات هي الوقت الذي تحين فيه أن تكون جادًا بشأن صحتك وتبدأ بقلبك وفقًا لموقع "healthline".

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة الصحية

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة التي تفيد صحة قلبنا مثل الألياف والبروتين والفواكه والمعادن والفيتامينات وما إلى ذلك، تجنب الكربوهيدرات والدهون الزائدة وكذلك البروتينات الزائدة خاصة تلك التي تأتي على شكل اللحوم الحمراء.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

طور عادة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، سيبقى قلبنا بصحة جيدة لأطول فترة زمنية إذا استثمرنا بعض الوقت في ممارسة تمارين القلب، كما أن تمارين القلب المنتظمة ستبقي أجسامنا بعيدة عن أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وفي نفس الوقت تحافظ على صحة القلب، يمكن أن يكون أي شكل من أشكال التمارين الرياضية جيدًا على سبيل المثال ، الجري أو ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة أو السباحة.

الفحوصات الصحية الروتينية

تعد فترة الثلاثينيات من عمرنا وقتًا حرجًا لصحتنا العامة ويبدأ ذلك بقلبنا، من الضروري أن نجري اختبارات وفحوصات للقلب بشكل منتظم ونصائح من أطبائنا للبقاء على اطلاع بصحة قلبنا، هذا أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم نمط حياة غير صحي، أو لديهم تاريخ من مشاكل القلب أو المشاكل الوراثية.

الإقلاع عن التدخين

من المرجح أن يعاني الشخص الذي يدخن من مشاكل متعلقة بالقلب بمقدار الضعف مقارنة بالشخص الذي لا يدخن، لذا، في حالة وجود هذه العادة، فهذا هو السن المناسب للتوقف.