للحفاظ على صحة القلب.. حافظ على مستوى فيتامين "د" فى جسمك

كتبت ميرفت رشاد

لا تزال أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة كل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، تم تحديد فيتامين د ، الذي تم التعرف عليه لأول مرة لوظيفته الحاسمة في الحفاظ على صحة العظام، مؤخرًا كهدف علاجي محتمل في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، لكن مستويات فيتامين (د) المثالية لصحة القلب لا تزال غير معروفة، وإليك الرابط بين صحة القلب وفيتامين د، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

كيف يؤثر فيتامين "د" على صحة القلب؟

فيتامين "د" هو مقدمة للهرمونات التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات العضوية أو المدعمة أو المكملات الغذائية أو التعرض لأشعة الشمس، نظرًا لقدرة الجسم الطبيعية على إنتاج ما يكفي منه بعد التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي تبدأ في تكوين الجلد لفيتامين D3 ، فإنه يبرز من جميع الفيتامينات الأخرى بطريقة خاصة.

يقوم الكبد بعد ذلك بتحويل فيتامين د 3 إلى 25 (أوه) د، وهو أفضل علامة على تناول فيتامين "د" الذي يمكن قياسه بسهولة في الدم، يحدث آخر هيدروكسيل لفيتامين د إلى شكله النشط من الناحية الفسيولوجية في الكلى، ونتيجة لذلك، فإن انخفاض المدخول الغذائي، وعدم كفاية التعرض لأشعة الشمس، وأمراض الكبد أو الكلى الحادة ليست سوى عدد قليل من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين (د).

يرجع تأثير فيتامين د على مجموعة واسعة من العمليات الفسيولوجية إلى وجود مستقبلات فيتامين د في عدد كبير من الخلايا والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، تم ربط ارتفاع مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية بانخفاض مستويات فيتامين د.



تتضمن العمليات الوقائية للقلب المحتملة لفيتامين (د) تأثيرات مضادة للالتهابات، وقمع ظهور ألياف العضلات، وتحمل محسن للجلوكوز، وكلها معروفة بتأخير ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك سبب، وعلاقة التأثير.

ومع ذلك، فإن غالبية المعلومات حول تأثيرات فيتامين (د) على نظام القلب والأوعية الدموية قد أتت من الدراسات القائمة على الملاحظة التي لا يمكن أن تفسر بشكل كامل المتغيرات المربكة مثل التمارين في الهواء الطلق (التي تزيد من التعرض لأشعة الشمس)، أو الحالة التغذوية العامة، أو الأمراض التي تتداخل مع امتصاص فيتامين د. أو التمثيل الغذائي.

كيف يحسن فيتامين "د" تدفق الدم؟

نظرًا لأنه تم ربط نقص فيتامين (د) بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، فإن زيادة تناول فيتامين (د) يساعد على تحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك، قد يعزز فيتامين (د) قدرة القلب على ضخ الدم، ودعم أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة.

هناك أدلة على أن فيتامين د يعزز الدورة الدموية، تم ربط الخصائص المضادة للالتهابات لفيتامين د بهذا. بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين "د" في استرخاء الأوعية الدموية والشرايين، علاوة على ذلك، من المعروف أن فيتامين د يقوي الأوعية الدموية والخلايا مع خفض مستويات هرمون يسمى أنجيوتنسين 2، المرتبط بالالتهاب وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة السيئة، مثل عدم قضاء وقت كافٍ في الهواء الطلق واستهلاك القليل من الأطعمة الطازجة والغنية بالمغذيات ، إلى انخفاض مستويات فيتامين (د)، حقيقة أن هذه المشاكل هي نفسها عوامل خطر للأمراض القلبية الوعائية توضح مدى تكرار ارتباط الاثنين.