شباب جهاز تنمية المشروعات يساهمون فى توفير السلع الغذائية

كتب إسلام سعيد

يقوم جهاز تنمية المشروعات بمساعدة أصحاب هذه المشروعات من خلال مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية وتعتبر المشروعات الغذائية من القطاعات الواعدة التي تتمتع بهذا الدعم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والعمل على زيادة مساهماتهم في توفير احتياجات السوق المحلي للحد من الواردات من ناحية ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بشكل أكبر بما يضمن نمو مشروعاتهم واستمرارها.

هذا ما يؤكده أصحاب هذه المشروعات الممولة من الجهاز بعدد من محافظات الجمهورية فيقول أمجد صلاح أنس صاحب مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة: لجأت لجهاز تنمية المشروعات ثلاث مرات وحصلت على ثلاثة تمويلات على مراحل مختلفة من عمر المشروع، وفى كل مرة ذهبت فيها إلى الجهاز ساندنى وأتاح لى الدعم المالى الذى يحتاجه المشروع مما ساعدني في تحقيق المعادلة الصعبة وتوصلت إلى منتج يجمع بين الجودة والسعر المناسب بل وتمكنت من زيادة إنتاجي لأتمكن من تلبية الطلب المتزايد على منتجي بالمحافظة.

ويضيف جرجس صفوت صليب صاحب مشروع لتربية النحل وإنتاج مختلف أنواع العسل، ساعدنى جهاز تنمية المشروعات بتمويل مشروعى في البدايات حيث أقوم بإنتاج أجود أنواع العسل وتمكنت من جلب أنواع جديدة من النحل ذات الإنتاجية المرتفعة وقال جرجس إن الجهاز ساندنى في كل مراحل مشروعى من خلال إشراكى في المعارض التي ينظمها داخل البلاد وخارجها مما مكنى من فتح أسواق جديدة وتحقيق حجم مبيعات مناسب وزيادة العاملين بالمشروع.

وفي محافظة سوهاج يقوم وجدى بشرى بحى الكوثر الصناعى بإنتاج أنواع عديدة من البسكويت عالية الجودة مستخدما معدات وماكينات حديثة ومواد خام فاخرة لتصنيع منتج متميز ويقول وجدى بشرى: حصلت على أكثر من تمويل من جهاز تنمية المشروعات لتوسيع المشروع وتطويره حيث تمكنت من تطوير الإنتاج واستحداث أصناف جديدة وإحلال خطوط التغليف لمواكبة المنافسة المستمرة في السوق واستطعت الوصول بمنتجاتى إلى محافظات الدلتا والمحافظات الساحلية.

ومن المجمع الصناعى بالسادس من أكتوبر يوضح المهندس أسامة محمد صاحب مصنع لإنتاج المقرمشات والفشار ( سناك ) .. أن مشروعه كاد أن يتوقف أثناء أزمة كورونا لولا التمويل الذي حصل عليه من الجهاز في ذلك الوقت الحرج ليتمكن من الاستمرار في الإنتاج مشيرا إلى أن مشروعه يدار بمنهجية تضاهى كبرى المصانع العالمية ليخرج للمستهلك منتج عالي الجودة يراعى به كل الاشتراطات الصحية الواجبة خلال مراحل الإنتاج.

ويقول رجل الأعمال على سعد سليمان صاحب أحد أفخر مصانع الشكولاتة بمصر والإمارات وهو مصنع "جيوفانى " للشكولاتة والحلويات (بالمنطقة الصناعية بأكتوبر) الذي يقوم بتصنيع الشكولاتة من أفخر أنواع الكاكاو الخام وأجود المكونات بأطعمة وحشوات مختلفة تصل إلى 30 نوع .. ويستعين الأستاذ علي سعد في مصنعه بالخبرات الفنية التي لها باع طويل في هذا المجال ويقول على سعد: "من أقوى المساعدات التي تلقتها في مشوار التصنيع كانت مساعدة جهاز تنمية المشروعات، خاصة أن العاملين بالجهاز يقومون بدراسة المشروع مع العميل منذ البداية ويتابعون مراحل التنفيذ والإنتاج خطوة بخطوة" .. ويضيف أنه يستعد حاليا لاستحداث خط انتاج للشكولاتة باستخدام "نبات الستيفيا" كإحدى المواد الطبيعية التي تستخدم في التحلية لمرضى السكر والسمنة.