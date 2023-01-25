رئيس جهاز تنمية المشروعات يلتقى وفدا من "الجايكا" لبحث سبل تبادل الخبرات

كتب إسلام سعيد

في إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وفدًا من الهيئة بمقر الجهاز، لبحث سبل تبادل الخبرات مع الجانب الياباني لتطوير الخدمات الفنية اللازمة لنمو المشروعات خاصة الإنتاجية منها وكذلك الصناعية المستهدفة من الدولة.

وأكد رحمي خلال لقائه مع الوفد الياباني على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في تقديم خدمات من خلال الجهاز تعمل على رفع إنتاجية وتنافسية المشروعات الصغيرة، خاصة التي تعمل فى القطاعات الإنتاجية الواعدة، موضحا أن مشروع التعاون مع الهيئة اليابانية سيساهم في تحسين خدمات تطوير المشروعات التى يقدمها الجهاز مما يعمل على تحسين أداء وتنافسية المشروعات الصغيرة بشكل مباشر، خاصة في ظل وجود الحوافز والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020.

وأعرب رحمي عن استعداد الجهاز لإتاحة جميع الإمكانيات على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات للهيئة اليابانية لدراسة الوضع الحالي للخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز وتحديد أوجه تطويرها لتتفق مع المعايير العالمية مما ينعكس إيجابا على نمو المشروعات الصغيرة والارتقاء بجودة المنتجات التي تقدمها وإمكانية التوسع في تسويقها داخليا وخارجيا.

وأشار رحمى إلى أن الجهاز يتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والتنموية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتعرف على أحدث الخدمات التي تسهم في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر.

وأجرى وفد الهيئة اليابانية خلال فترة تواجده في مصر زيارات متنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء الجهاز في القاهرة وعدد من المحافظات لبحث دعم بعض مراكز تطوير المشروعات الصغيرة التابعة للجهاز كما قام الوفد بزيارة فرع الجهاز بالقاهرة والتجمع الإنتاجي بالفسطاط (قرية الفواخير) وعدد من المشروعات الصناعية بمدينة بدر بالقاهرة، والتجمع الإنتاجي لصناعة العسل الأسود والجبن في ملوي بالمنيا، ومجمع مرغم الصناعي بالإسكندرية، وذلك للتعرف على خدمات تطوير المشروعات خاصة الخدمات غير المالية والفنية التي يقدمها الجهاز ومدى مساهمتها في نمو تلك المشروعات والتوسع فيها.

من جانبه، أشاد السيد ناوتو موكاي، المساعد التنفيذي لإدارة التنمية الاقتصادية بمقر الهيئة باليابان بدور الجهاز على المستوى القومي لتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلاً على الدور الهام الذي يلعبه الجهاز في دعم البيئة التنظيمية والتشريعية لهذا القطاع من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية من خلال شبكة فروع الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى تسهيل حصول أصحاب المشروعات على الخدمات المختلفة المقدمة من الجهات الشريكة.