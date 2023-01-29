ربط البحث العلمى بالصناعة.. تفاصيل برنامج التعاون التكنولوجى المصرى الإسبانى

كتب محمد صبحى

تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا والصناعة بإسبانيا (CDTI)، فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجى المصرى الإسبانى، بتمويل يصل إلى 150 ألف يورو للجانب الواحد، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع أبرز أهداف النداء البحثى وهى:-

1 - دعم وربط البحث العلمى بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعى لأبحاثهم ومُخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية.

2 - تعزيز التعاون التكنولوجى بين الجانبين فى مشروعات التطوير التكنولوجى والابتكار.

3 - نقل التكنولوجيا لتحقيق منافع اقتصادية للبلدين.

4 - دعم المشروعات البحثية المشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمخرجات القابلة للتطبيق صناعيًا.

5 - دعم النشاطات التعاونية فى مجال البحث العلمي والمشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين.

6 - تعزيز القدرة التنافسية فى مجالات الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصناعات الاستراتيجية.

وفى نفس السياق تتضمن شروط النداء أن يمثل الجانب الإسبانى شركة إسبانية، ويمثل الجانب المصرى باحث مصرى حاصل على درجة الدكتوراه، ويتبع الجامعات أو المؤسسات البحثية المصرية بالتعاون مع شركة أو مصنع مصرى، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023.

جدير بالذكر أن هذا النداء يأتى فى إطار اتفاقية التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ومركز تطوير التكنولوجيا والصناعة بإسبانيا (CDTI)، التى تم توقيعها عام 2016 فى إسبانيا، بهدف تعزيز المشروعات بين الجهات البحثية والصناعية المصرية والشركات الإسبانية ذات الكفاءات والقدرات فى مجال البحث والتطوير.